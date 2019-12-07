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Лукашенко потребовал у Путина нефть по внутрироссийским ценам

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Для дальнейшей интеграции Белоруссии с Россией необходимо установить равные цены на нефть и газ для предприятий обеих стран. Об этом 7 декабря заявил белоруссский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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«Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — приводит его слова ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что если не получится добиться одинаковых цен, то создать основу отношений в рамках Союзного государства не удастся, при этом Белоруссия не просит дешевой нефти или газа. Он добавил, что люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия.

Президент Белоруссии отметил, что встреча в Сочи нужна для того, чтобы проанализировать ход договора, а в СМИ не понимают для чего нужны эти переговоры.

Накануне в пресс-службе Кремля рассказали подробности предстоящей встречи президентов России и Белоруссии. Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее, 5 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

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