Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня еще нужное и приятное мероприятие с нашими коллегами по интеграционным объединениям», — сказал российский лидер, поприветствовав своего белорусского коллегу.

Путин напомнил, что 8 декабря отмечалось 20-летие подписания Союзного договора. «Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что многое — мы с Вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — заявил он.

Президент России добавил, что оба государства начинали процесс интеграции, когда товарооборот был $9 млрд, а сейчас он — $35,5 млрд. Он назвал это «зримым результатом», подчеркнув, что вопросы, которые Россия и Белоруссия решили в социальных сферах, являются «хорошей поддержкой» для людей.

Российский лидер также отметил опыт, который приобрели оба государства в рамках межгосударственного строительства, который широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕАЭС. «Так что это имело пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров», — заключил он.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург ранее в пятницу. В городе запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят актуальные проблемы и перспективы предстоящей работы. В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Белоруссия. Также в Северной столице пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Как сообщало агентство RNS, Путин проведет отдельные переговоры с Лукашенко. Последняя встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в Сочи 7 декабря накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.