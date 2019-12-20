Лукашенко прибыл в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

В городе также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, поднимут актуальные проблемы и обсудят перспективы предстоящей работы. В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Белоруссия.

Также в Петербурге пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Путин проведет отдельные переговоры с Лукашенко. Последняя встреча лидеров двух стран прошла в Сочи 7 декабря накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, передает RNS.

19 декабря российский лидер заявил в ходе своей традиционной большой пресс-конференции, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Глава государства рассказал, что у России есть «политическая воля и желание продвигаться по пути создания наднациональных органов» с Белоруссией. При этом он отметил, что предложил Лукашенко посмотреть, «что еще можно сделать в планах союзной интеграции». Он подчеркнул, что решение о создании Союзного государства было правильным, однако поставленные задачи в подавляющем большинстве пока не реализованы.

Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова заявила в тот же день, что Минск готов развивать интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства и при условии соблюдения национальных интересов и строго на основе заложенных в договоре принципов.