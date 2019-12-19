Путин заявил о принятии с Лукашенко решения об углублении интеграции

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции.

Российский лидер отметил, что предложил Лукашенко посмотреть, «что еще можно сделать в планах союзной интеграции». Он подчеркнул, что решение о создании Союзного государства было правильным, однако поставленные задачи в подавляющем большинстве пока не реализованы. Кроме того, Путин рассказал, что у России есть «политическая воля и желание продвигаться по пути создания наднациональных органов» с Белоруссией.

Глава государства также рассказал, что Белоруссия получает газ по самой низкой цене — $127 за тыс. куб. м. Он подчеркнул, что РФ не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ, поскольку это «было бы странноватой ситуацией».

10 декабря в ходе телефонных переговоров Лукашенко вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым обсудил дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества. В тот же день белорусский лидер не исключил, что после 20 декабря ему придется вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы окончательно «расставить точки над i» в вопросах функционирования экономики двух государств.

8 декабря Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне.

За день до этого президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. В начале встречи Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.