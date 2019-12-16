Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году

Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.

В пресс-службе отметили, что если организации трубопроводного транспорта России и Белоруссии не договорятся о размере тарифов, вопрос «должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Республики Беларусь (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года».

В ФАС отметили, что в случае отсутствия договоренности по величинам индексации тарифов между ФАС и МАРТ тарифы индексируются на 6,8%, то есть «в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%».

15 августа в Минске утвердили повышение тарифа на транспортировку нефти через страну на 3,7% — для частичной компенсации недополученной выручки «Гомельтранснефть Дружба».

6 августа Белоруссия и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти. Отмечалось, что решение о дальнейшем изменении тарифов примут после анализа ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода «Дружба» по итогам 2019 года.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны были документально подтвердить понесенные убытки.

После того как Минск обнаружил ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» 19 апреля, белорусская сторона прекратила прием сырья из России. Загрязнение было умышленным, впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли преступную схему. Фигурантами дела о хищении черного золота и загрязнении трубопровода стали 13 человек. По данным следствия, они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть свои действия, нарушители добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

1 июля компания «Транснефть» — оператор российского участка «Дружбы» — возобновила поставки сырья по трубопроводу в полном объеме.