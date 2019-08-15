В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти по территории страны. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ведомства.

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.

Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.

1 августа посол РФ прояснил ситуацию с поставками нефти в Белоруссию и сообщил, что Россия полностью компенсирует Белоруссии издержки от попадания грязной нефти в трубопровод «Дружба».

24 июля стало известно, что совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — «Белнефтехим» — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, рассказал Следственный комитет России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали 13 человек.