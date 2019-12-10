Лукашенко и Медведев провели телефонные переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества. Об этом 10 декабря сообщило агентство БелТА.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили итоги российско-белорусских переговоров, прошедших 7 декабря в Сочи, развитие торгово-экономического сотрудничества и снятие проблемных вопросов в этой сфере.

Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года сверить часы по соответствующей проблематике.

Также на встрече с главой администрации президента Белоруссии Игорем Сергеенко Лукашенко не исключил, что после 20 декабря ему придется вновь встретиться с Путиным, чтобы окончательно «расставить точки над i» в вопросах функционирования экономики двух государств.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

В тот же день стало известно о том, что следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря.