Прямой эфир

Лукашенко и Медведев провели телефонные переговоры

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества. Об этом 10 декабря сообщило агентство БелТА.

И целой субботы мало: Путин и Лукашенко снова встретятся 20 декабря
Лидеры РФ и Белоруссии провели переговоры в Сочи, но вопросы интеграции до конца не решены

В ходе телефонного разговора стороны обсудили итоги российско-белорусских переговоров, прошедших 7 декабря в Сочи, развитие торгово-экономического сотрудничества и снятие проблемных вопросов в этой сфере.

Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года сверить часы по соответствующей проблематике.

Также на встрече с главой администрации президента Белоруссии Игорем Сергеенко Лукашенко не исключил, что после 20 декабря ему придется вновь встретиться с Путиным, чтобы окончательно «расставить точки над i» в вопросах функционирования экономики двух государств.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

В тот же день стало известно о том, что следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семашко назвал сроки согласования цены на российский газ для Белоруссии
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019