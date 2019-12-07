И целой субботы мало: Путин и Лукашенко снова встретятся 20 декабря

Пять с половиной часов продлились субботние переговоры президентов России и Белоруссии. Главной темой беседы в Сочи стало будущее Союзного государства , которому 8 декабря исполняется 20 лет. Оба лидера выразили надежду на расширение взаимной интеграции. Этот процесс должен затрагивать не только экономическую сферу, но и социальную, отметил Владимир Путин. Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Минск не требует никаких скидок на газ и нефть . Большая часть встречи прошла за закрытыми дверями. По итогам переговоров стало лишь известно, что стороны плодотворно поработали, а следующая встреча руководителей состоится 20 декабря.

Проанализировать анализ

Белорусский лидер, как это не раз бывало, оказался весьма талантливым пиарщиком. Своими неординарными заявлениями он привлек к субботним переговорам много внимания. Между тем лидеры двух стран встречаются и так довольно часто, однако от нынешней беседы ждали по-настоящему поворотных решений. От Александра Лукашенко за последнее время можно было услышать, например, о присутствии неких «элементов в Кремле», которые препятствуют нормальной интеграции двух государств. По мнению политика, Минск постоянно что-то теряет в экономическом плане , так что ему временами не очень понятно, зачем вообще нужен такой союз.

Кроме того, Александр Лукашенко заверил сограждан, что он «не пацан» и не отдаст суверенитет страны, на который, между прочим, никто и не посягает. В целом неясная ситуация вокруг будущего российско-белорусской интеграции может быть и стала главной причиной, почему вступительное слово Владимира Путина оказалось столь лаконичным.

rus i bel Белорусский лидер Александр Лукашенко Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev

— Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе имея в виду и наши отношения с другими нашими коллегами в рамках ЕВРАЗЭС, поговорить о перспективах. Мне кажется, что в этом смысле наша встреча сегодня является знаковой, — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также выразил надежду, что Москва и Минск продолжат «делать всё для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики», а также в социальной области.

На этом Владимир Путин остановился, чтобы остальными мыслями делиться в более приватной атмосфере. Как выяснилось позже, время для обмена мнениями у президентов оказалось предостаточно, даже обедали они наедине. При этом в общей сложности переговоры в резиденции «Бочаров ручей» длились более пяти часов.

Александр Лукашенко решил в начале встречи рассказать присутствующим о том, чем он занимался по дороге к Владимиру Путину.

— Смотрел сейчас телевидение, все российские каналы пересмотрел, другие, перечитал телеграм-каналы, как сейчас модно, — все задаются вопросом в России: «А что Лукашенко туда едет, с чем он приехал вообще?», — признался он.

rus i bel2 Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Причем задавался этим вопросом белорусский президент, видимо, для того, чтобы самому на него и ответить.

— Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход анализа, как вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем, мы договорились давно . Развивая наш Договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Всё. Равные условия — больше ничего не надо, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии обратил особое внимание на то, что Минск не планирует требовать в Сочи каких-либо скидок на энергоносители.

— Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену, — продолжил Александр Лукашенко . — В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вы как ученый, экономист, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства.

Заявление белорусского лидера, по всей видимости, настолько всех удивило, что в зале даже на короткое время потух свет. После этого встреча продолжилась без камер.

rus i bel3 Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По итогам переговоров стало понятно, что решающего прорыва сторонам добиться всё же не удалось. Александр Лукашенко тихо покинул резиденцию, а ответственная роль того, кто подведет итоги переговоров, досталась главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Заявление чиновника оказалось еще более кратким, чем слова Владимира Путина в начале встречи.

Он заверил, что сторонам удалось продвинуться по самым разным направлениям, в частности, было и сближение позиций по газу и нефти. Для решения дальнейших вопросов президенты стран снова встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге.

— Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса, — отметил Максим Орешкин.

Министр пояснил, что с понедельника, 9 декабря, согласование спорных вопросов продолжится на экспертном уровне.

На пользу людям

Созданный союз — это взаимовыгодный договор, который позволяет эффективно обеспечивать национальную безопасность двух государств, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, происходящие интеграционные процессы оказывают положительное влияние на российскую и белорусскую экономики.

— Унификация законодательства, которая осуществлялась на протяжении долгих лет, приводит к тому, что любой гражданин России или Белоруссии комфортно себя чувствует в той или иной стране. Это связано, в частности, с решением вопросов в сфере социальной защиты, образования и медицинского обслуживания, — заявил «Известиям» политик.

У России и Белоруссии есть большой потенциал сотрудничества в IT-сфере и в высоких технологиях, отметил в беседе с «Известиями» доцент МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, российские и белорусские IT-гиганты работают в большей степени на аутсорсинг, и поэтому важно развернуть их мощь на внутренний рынок.

rus i bel 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Производственная база в постсоветский период скорее распадалась, чем сохранялась. Поэтому надо восстановить промышленную базу, перейти к реальному производству, — заявил «Известиям» политолог. — Появление промышленной политики обозначает появление самостоятельной политики. Главное, чтобы Союзное государство порождало эффект внутриотраслевой интеграции. Это основной показатель степени прочности.

Кроме того, есть перспективы реализации совместных проектов в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», подытожил эксперт.