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Лукашенко рассказал об ожиданиях от интеграции с Россией

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Белоруссия просит от России в рамках интеграции только равные условия, а не преференции. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего <…> договора, и мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем, мы договорились давно <…>. Люди должны и субъекты хозяйств иметь равные условия для жизни, работы, все. Равные условия — больше ничего не надо», — цитирует его «РИА Новости».

Лукашенко уточнил, что Белоруссия не просит «дешевый» газ и «дешевую» нефть, и отметил, что страна готова «и по $200 газ покупать, нефть покупать не по $63 за баррель, главное, чтобы равные были условия».

Кроме того, белорусский лидер рассказал о том, что перед поездкой в Сочи изучил всё, что пишут в прессе и Telegram-каналах о российско-белорусских переговорах. «Все задаются вопросом в России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще», — подчеркнул Лукашенко.

Путин же в начале встречи указал на важность встречи и возможность поговорить о перспективах сотрудничества с президентом Белоруссии именно в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, передает ТАСС.

«Мне кажется, что в этом смысле наша встреча сегодня является знаковой. Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать всё для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики», — отметил российский лидер.

Накануне в пресс-службе Кремля рассказали подробности предстоящей встречи президентов России и Белоруссии. Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее, 5 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

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