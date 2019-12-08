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Семашко назвал сроки согласования цены на российский газ для Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что цена поставок российского газа для Белоруссии станет известна в ближайшие две недели. Об этом 8 декабря сообщает БелТА.

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«Я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером и Министерством энергетики России, а возможно, и с участием Дмитрия Козака», — рассказал Семашко после переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Дипломат отметил, что стороны обменялись позициями, которые зачастую не совпадали, но в итоге общие направления были определены.

По словам Семашко, вопрос о цене поставок газа будет полностью снят после того, как станут согласованы все интеграционные карты, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в ноябре в Белоруссии понадеялись на снижение цены российского газа в 2020 году. Вице-премьер республики Игорь Ляшенко сообщил, что в 2020 году Белоруссия готова закупить в России нефть в объеме до 24 млн т.

Стороны ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, среди разногласий — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

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