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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Россия возместит потери Белоруссии от налогового маневра путем ввода обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Отмечается, что за шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, однако с 2019 года эта схема перестала действовать.

Посол республики в России Владимир Семашко подчеркнул, что вопрос компенсации решится не ранее 2022 года. За это время российская сторона сможет возместить белорусские потери от маневра лишь частично при помощи изменения ценообразования на нефть.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, которое заключается в выдаче белорусским НПЗ отрицательного акциза. Так компании смогут получать такой же вычет, как и российские, когда страны унифицируют Налоговый кодекс, отмечает «Газета.ру».

Среди разногласий в рамках российско-белорусского сотрудничества значился налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хотела компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предлагала углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Ранее, 8 декабря, Семашко рассказал, что цена поставок российского газа для Белоруссии станет известна в ближайшие две недели. По его словам, вопрос будет полностью снят после того, как станут согласованы все интеграционные карты, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

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