В Белоруссии надеются до конца года решить с РФ вопрос по «грязной» нефти

«Белнефтехим» надеется на то, что до конца 2019 года удастся решить с Россией вопрос по компенсации из-за «грязной» нефти. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил председатель госконцерна Андрей Рыбаков.

«У нас ведется на данном этапе разговор между концерном и министерством энергетики РФ. Надеемся, выработанные решения позволят перелистнуть эту страницу», — цитирует его «РИА Новости». Рыбаков отметил, что четкого дедлайна для закрытия этого вопроса нет, однако в госконцерне хотели бы «войти в новый год с чистого листа».

Кроме того, председатель «Белнефтехима» отметил, что два белорусских НПЗ в состоянии переработать 24 млн т нефти, которые предусмотрены индикативным балансом с Россией на 2020 год.

Также Рыбаков рассказал, что Белоруссия планирует заложить в тариф на транзит российской нефти в следующем году свои потери, которые она получила в результате ситуации с загрязнением нефти, передает «Интерфакс».

Накануне «Транснефть» отказала Белоруссии в смене тарифов на перекачку нефти в 2020 году после того, как белорусские власти обратились к российской компании с просьбой пересмотреть эти ставки.

15 августа в Белоруссии утвердили повышение тарифа на транспортировку нефти через страну. Ставка поднялась на 3,7%. Это было сделано для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

6 августа Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти. Тогда отмечалось, что решение о дальнейшем изменении тарифов будет принято после тщательного анализа ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода «Дружба» по итогам 2019 года.

24 июля стало известно, что совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны были документально подтвердить понесенные убытки.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.