Лукашенко рассказал о «колоссальном прогрессе» в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил динамику российско-белорусских отношений и рассказал о подробностях сотрудничества двух государств на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 20 декабря сообщает БелТА.

«Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян», — заявил Лукашенко и добавил, что обе страны сделали очень многое в социальной сфере и экономике.

Глава республики напомнил, что у Белоруссии и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона и группировка войск.

По мнению Лукашенко, со времен развала Советского Союза страны «далеко друг от друга не ушли», что можно считать достижением договора о создании Союзного государства.

«Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства (не только с Прибалтикой или Украиной)», — подчеркнул белорусский президент, отметив, что еще «есть над чем работать».

Ранее в этот же день Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге.

В городе запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят актуальные проблемы и перспективы предстоящей работы. В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Белоруссия. Также в Северной столице пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Как сообщало агентство RNS, Путин и Лукашенко проведут отдельные переговоры. Последняя встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в Сочи 7 декабря накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.