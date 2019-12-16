Прямой эфир

Лукашенко предложил сажать чиновников за «палочно-галочную» систему

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не искоренена «палочно-галочная система» — использование валовых отчетных показателей для оценки деятельности чиновников. Должностных лиц, которые ей пользуются, нужно сажать без суда и следствия, добавил он, передает информационное агентство БелТА в понедельник, 16 декабря.

Застряли на границе: что не так в отношениях Минска и Киева
Почему Лукашенко решил отгородиться от Украины

«Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее 3–5 протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии», — отметил белорусский лидер в ходе совещания с руководителями силовых ведомств по административной ответственности.

По его словам, за это нужно сажать в тюрьму без суда и следствия, иначе в противном случае проблема не будет искоренена, а «будет болтовня».

Лукашенко также указал, что иногда и сами сотрудники госорганов проявляют излишнее рвение в надежде отличиться и в этом плане у него много вопросов к милиции.

«Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать», — заключил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, существующий Кодекс об административных правонарушениях в основном использует карательный способ разрешения конфликтных ситуаций, и так сложилось еще в советские времена. Белорусский лидер считает, что это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости власти. Лукашенко призвал обеспечить стабильность административного законодательства и реализовать ряд профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. Для этого он поручил создать специальную экспертную комиссию. Она должна будет пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

13 декабря Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить. «С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется! К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч… А к вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Белоруссии
Лукашенко не исключил новых переговоров с Россией «по больным вопросам»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019