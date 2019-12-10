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Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был истинным другом Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник, 10 декабря.

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«Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов», — цитирует соболезнование Лукашенко новостное агентство TUT.by.

Белорусский лидер подчеркнул, что с именем Лужкова связано множество инициатив и проектов, способствовавших укреплению отношений между странами.

Лукашенко отметил также, что новость о смерти Лужкова он воспринял с чувством огромной печали и сожаления, а также выразил соболезнования семье и близким бывшего московского градоначальника от себя лично и от имени народа Белоруссии.

О том, что Лужков ушел из жизни, стало известно ранее во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) им. И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы. Он занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы.

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