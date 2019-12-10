Названа дата отпевания Юрия Лужкова

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря в Москве. Отпевание проведет лично Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Поминальное богослужение состоится в 11:00 в храме Христа Спасителя, передает «РИА Новости».

Ранее 10 декабря патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Лужкова в связи с его кончиной. Предстоятель церкви отметил, что бывший мэр столицы много сделал для православия и, в частности, активно занимался программой восстановления разрушенных храмов. Особое место в ней занимает заново отстроенный храм Христа Спасителя.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм экс-мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, дата уточняется. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память экс-градоначальника.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.