Патриарх Кирилл назвал Лужкова человеком твердой политической воли

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Текст опубликован на сайте Русской православной церкви.

«Занимая долгие годы пост мэра Москвы, он проявлял деятельную заботу о благополучии жителей столицы, прилагал немалые усилия для всестороннего развития города», — пишет патриарх. По его словам, Лужков запомнился как человек твердой политической воли и энергичный хозяйственник, «который брал на себя ответственность за принятие непростых, но в то же время необходимых решений».

Лужков много сделал для установления в Москве плодотворного сотрудничества государства и церкви, отметил патриарх Кирилл. Он активно содействовал различным просветительским и благотворительным проектам, а также участвовал в программе восстановления разрушенных храмов. Особое место в ней занимает восстановленный храм Христа Спасителя.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм экс-мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, дата уточняется. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память экс-градоначальника.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.