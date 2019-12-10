Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося во вторник, 10 декабря, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-секретарь действующего столичного градоначальника Гульнара Пенькова.

«Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников», — сказала Пенькова «Интерфаксу».

По ее словам, в правительстве создана комиссия по организации захоронения Лужкова. Дата и время будут определены позднее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной политика. По его словам, Лужков был «энергичным жизнерадостным человеком», который возглавил столицу «в сложный постсоветский период» и «много сделал для города и москвичей».

Бывший градоначальник скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена. Медики провели ему операцию на сердце, однако после хирургического вмешательства начались осложнения. Организм экс-мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Информацию о смерти Лужкова подтвердил его помощник Тимур Шогенов.

Лужков был назначен мэром Москвы 6 июня 1992 года, после чего еще трижды переизбирался на этот пост. Таким образом, эту должность он занимал до 2010 года, а в период с 1996 по 2001 год одновременно являлся председателем правительства столицы. Лужков являлся почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, был автором более 200 работ и книг, а также удостоен ряда наград и почетных званий.