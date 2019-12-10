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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 10 декабря.

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал Собянин.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом стало известно ранее 10 декабря. По информации РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

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