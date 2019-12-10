Прямой эфир

Помощник Лужкова подтвердил его смерть

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил сообщения о его смерти.

«В больнице, после операции», — заявил он.

От дальнейших комментариев Шогенов отказался.

О смерти Лужкова сообщил телеканал РЕН ТВ ранее 10 декабря. По информации журналистов, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства.

6 июня 1992 года он был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы и занимал этот пост до 2010 года. С 1996 до 2001 года одновременно был председателем правительства Москвы.

Лужков являлся почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов, написал более 200 работ. Бывший мэр имел ряд наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» и «За военные заслуги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны обстоятельства смерти Лужкова
Лужков увидел пользу в объединении Москвы и Подмосковья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019