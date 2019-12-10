Помощник Лужкова подтвердил его смерть

Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил сообщения о его смерти.

«В больнице, после операции», — заявил он.

От дальнейших комментариев Шогенов отказался.

О смерти Лужкова сообщил телеканал РЕН ТВ ранее 10 декабря. По информации журналистов, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства.

6 июня 1992 года он был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы и занимал этот пост до 2010 года. С 1996 до 2001 года одновременно был председателем правительства Москвы.

Лужков являлся почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов, написал более 200 работ. Бывший мэр имел ряд наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» и «За военные заслуги».