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Лужков увидел пользу в объединении Москвы и Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков положительно оценил идею объединения Москвы и Подмосковья в ракурсе экономической интеграции. Об этом бывший градоначальник заявил 16 февраля.

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Так он прокомментировал соответствующее предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Парламентарий отметил, обращаясь к вице-премьеру РФ Виталию Мутко, что Москву и Московскую область можно объединить в один субъект федерации и назвать его «Московская губерния».

«Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы», — приводит «РИА Новости» комментарий Лужкова.

Тем не менее экс-мэр отметил, что объединение столицы и области дополнительно поставит вопросы политического управления регионом. В частности, руководству города будет необходимо обозначить самостоятельность отдельных субъектов и их властные полномочия.

«Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения. Но экономически это, безусловно, полезная вещь», — подытожил Лужков.

13 февраля президент России Владимир Путин предложил властям городов привлекать молодых архитекторов к облагораживанию общественных пространств, в том числе спальных районов.

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