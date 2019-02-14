Железная связь: в Москве началось проектирование новых «диаметров»

В столичном регионе приступают к созданию двух новых Московских центральных диаметров: Апрелевка–Железнодорожный и Зеленоград–Раменское. Разработка основных проектных решений запланирована на этот год, рассказали «Известиям» в компании «Росжелдорпроект» и подтвердили в пресс-службе РЖД. Первые участки МЦД — Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск — откроются уже в конце 2019-го — начале 2020-го. Это часть мегапроекта, который позволит внедрить пригородные железные дороги в транспортную систему столицы. Кроме того, уже в этом году планируется сократить интервалы движения поездов Московского центрального кольца (МЦК) до четырех минут. По словам экспертов, размах столичного региона, предусматривающий развитие метро, железнодорожных направлений и автомобильных дорог, — это первый шаг к масштабной реконструкции транспортной системы страны.

Диаметральные решения

Проектные разработки очередных «центральных диаметров» — МЦД-3 Апрелевка–Железнодорожная и МЦД-4 Раменское–Крюково появятся уже в 2019 году, рассказали «Известиям» в «Росжелдорпроекте» и пресс-службе РЖД. В перспективе планируется строительство МЦД-5 — Пушкино–Домодедово. В 2020-м пассажиропоток двух первых диаметров, Лобня–Одинцово и Нахабино–Подольск, которые предполагается запустить в конце этого — начале следующего года, в совокупности достигнет десятков миллионов человек в год. На МЦД-1 ожидается 43 млн пассажиров в год, МЦД-2 — порядка 49 млн, сказал «Известиям» глава столичного стройкомплекса, заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Поскольку в дальнейшем районы, прилегающие к «диаметрам», начнут активно развиваться, пассажиропоток каждый год будет расти.

— Реализация первых двух проектов позволит создать две новые наземные линии метрополитена, интегрированные в городскую систему общественного транспорта, что даст толчок к развитию районов Москвы и ближнего Подмосковья, — отметил он.

В конце декабря 2018-го власти запустили скоростные экспрессы Москва–Одинцово. По сути, это половина первого направления Московских центральных диаметров. Полный маршрут МЦД-1, состоящий из 28 станций, пройдет через Москву от Лобни до Одинцово. Его протяженность составит 52 км.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, в течение пяти лет пассажиропоток пригородных железных дорог увеличится до 3 млн человек в сутки. Это треть от загрузки метрополитена.

Одним из крупнейших подрядчиков РЖД выступает «Объединенная строительная компания 1520» («ОСК 1520»). В этом году она приступила к реконструкции конечных станций МЦД — в Подольске, Нахабино, Лобне и Одинцово, сказал «Известиям» генеральный директор ОСК 1520 Сергей Клевакин. В ближайшее время начнется строительство новых и обновление существующих станций и платформ. Всю инфраструктуру планируется сделать удобной для маломобильных граждан.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе РЖД, к запуску первых двух участков МЦД будут благоустроены 57 из 66 остановочных пунктов, из которых 18 будут иметь пересадки на метро и четыре — на станции МЦК.

— Для пассажиров будут доступны новые, более короткие, транспортные маршруты, что позволит снизить нагрузку на метрополитен, наземный городской транспорт и оказать положительное влияние на дорожную ситуацию в Москве и Подмосковье, — подчеркнули в РЖД.

Рекорды МЦК

Продолжаются работы и по интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями МЖД. В 2016–2017 годах для пассажиров МЦК появились пересадки на Октябрьское, Савеловское, Ярославское, Казанское, Смоленское, Рижское направления.

— Дальнейшее развитие проектов интеграции предполагало перенос ряда платформ радиальных направлений ближе к станциям МЦК, строительство новых ТПУ, остановочных пунктов и станций, — сказали в пресс-службе РЖД.

В начале 2019-го открылась станция «Карачарово», которая станет большим пересадочным узлом между станциями Московской железной дороги, МЦК и метро.

— В 2018 году завершен еще один интересный проект в составе кольца — остановочный пункт «Верхние Котлы». Это интеграция Павелецкого радиального направления МЖД в МЦК. Внизу — станция «Верхние Котлы», а наверху — остановочный пункт радиального направления, — пояснил Сергей Клевакин.

Он назвал запуск Московского центрального кольца в 2016 году «самым грандиозным проектом за всю историю развития градостроительной деятельности столицы». В состав кольца входит 31 транспортно-пересадочный узел (ТПУ), большинство из них были построены всего за полтора года. За время работы пассажиропоток МЦК превысил 270 млн человек, при этом ежедневно по кольцу ездит около 310 тыс. горожан. Максимальная загрузка была зафиксирована 7 ноября 2018 года: тогда новым видом транспорта воспользовались 501,7 млн пассажиров. Время между прибытием поездов всё время сокращается. В мае 2017 года интервал движения на МЦК снизили с шести до пяти минут в часы пик, а в непиковые часы — с 12 до 10 минут. В 2019 году планируется сократить интервал до четырех минут.

Кроме того, среди ближайших планов — работы по развитию Киевского направления Московской железной дороги, строительству соединительной ветки и нового железнодорожного моста через Москву-реку между ним и Смоленским направлением, отметил генеральный директор «Росжелдорпроекта» Алексей Тихонов.

Двухпутная электрифицированная ветка протяженностью около 4,3 км свяжет Пресненский и Дорогомиловский районы.

— Уникальность в том, что примерно 50% ее длины пройдет по железобетонной эстакаде, которая будет пересекать развязку Третьего транспортного кольца в районе «Москва-Сити». Причем пересечение произойдет в самой высокой точке эстакады — на высоте 35 м, — указал Сергей Клевакин.

Также в столице в процессе проектирования и строительства находится около 270 км линий метро, заявлял ранее Марат Хуснуллин. В ближайшие 5–7 лет метро в Москве удвоится, говорил он. В 2019 году столичные власти планируют проложить 33 км линий, построить 14 станций. В частности, продолжатся работы по продлению Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий, завершатся работы на новой Некрасовской ветке.

Прорыв технологий

В компании «ОСК 1520» отмечают: без технологического прорыва реализовать такие масштабные проекты, как МЦК и столичная подземка, невозможно. Речь идет не только о современных материалах и технологиях, но также об организационных новациях. В частности, при строительстве МЦК впервые в постсоветской истории был создан единый координационный центр для оперативного решения проблем. То есть все стороны — чиновники, строители, представители метрополитена — мгновенно вступали в коммуникацию и снимали все вопросы. А проектировщики увеличили глубину планирования — вплоть до разработки коммуникаций для систем единого билета и автоматического управления поездами.

В прежние годы большие стройки в нашей стране зачастую сопровождались ошибками в проектировании и отсутствием координации между сторонами процесса. Нередко занижался первоначальный бюджет стройки, обнаруживалась низкая квалификация подрядчиков, возникали перебои с финансированием.

Глава агентства «Инфомост» Борис Рыбак в разговоре с «Известиями» назвал несколько фундаментальных проблем при реализации крупных инфраструктурных проектов.

— Первая «болячка» — недостаточное или неритмичное финансирование. Это важнейший вопрос для любого масштабного проекта. Иногда кажется, что денег выделили много, но подрядчики их не осваивают. Когда начинают разбираться, в чем дело, выясняется, что средства поступили зимой или поздно осенью, когда работы вести сложнее, — сетует он.

Вторая проблема — неподготовленность подрядчика. Техники вроде бы достаточно, но используют ее неэффективно. Это особенно важно для высокотехнологичных инфраструктурных проектов, которые требуют серьезной подготовки рабочих и инженеров.

Третье узкое место — управление проектом, от создания документации до госприемки. Для этого необходимо не только вовремя обеспечить финансирование, но и проконтролировать качество.

Создание единых координационных центров позволяет решить эту проблему. Многозадачный подход удается реализовать и при создании Московских центральных диаметров, отметили в «ОСК 1520».

Центральный узел

Недавно РЖД и столичное правительство согласовали программу основных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла на период до 2024 года. Документ был одобрен на координационном совете по развитию транспортной системы Москвы и Московской области.

Турникеты МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты — Программа включает множество перспективных проектов развития железнодорожной инфраструктуры. В частности, для увеличения скорости и объемов перевозки контейнерных грузов с Дальнего Востока в направлении портов Северо-Западного региона и западной границы планируется усиление инфраструктуры большого Московского окружного кольца и подходов к нему. Развитие внутригородских и пригородных перевозок требует усиления инфраструктуры МЦК, Смоленского, Ярославского, Курского, Горьковского, Казанского и других радиальных направлений, а также реализации проектов МЦД, — пояснили в РЖД.

Чтобы привести остановки и ТПУ к современным стандартам, запланировано развитие и реконструкция пассажирской инфраструктуры, а для обеспечения доступности Московского авиационного узла — строительство железнодорожной линии к северному терминалу аэропорта Шереметьево.

Общий объем инвестиций в программу оценивается в 529 млрд рублей, из них инвестпрограмма РЖД — 203 млрд рублей.

Москва для регионов

В октябре прошлого года правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Среди основных целей — инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства. Для этого планируется внедрить и распространить передовые технологии, цифровизацию транспортной сферы и логистических процессов.

Строительные и проектные компании в столичном регионе имеют много интересных наработок, при должном финансировании их можно распространить на всю страну, сказал «Известиям» замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.

— В столице крупные железнодорожные проекты, такие как МЦК, финансируются из трех источников — федерального бюджета, бюджета Москвы и РЖД. В российских субъектах зачастую дефицит средств региональных бюджетов не позволяет поддерживать существующее пригородное железнодорожное сообщение на необходимом для пассажиров уровне, не говоря уже о каких-то мегапроектах. При условии увеличения доли федерального финансирования технологические и организационные наработки московского региона будут очень востребованы, — отметил эксперт.

Одна из них — тактовое движение, то есть перемещение транспортных средств: поездов метро, электричек, трамваев, автобусов и так далее строго по расписанию с минимальными интервалами.

— Пассажиры быстро к этому привыкают — могут планировать время поездки, не следить за расписанием. Это мировой тренд создания современных транспортных продуктов. В регионах можно пускать по такту подвижной состав, рассчитанный на небольшое количество пассажиров в соответствии с местным пассажиропотоком, — добавил Владимир Савчук.

Второй тренд — цифровые сервисы, позволяющие с помощью приложений отслеживать не только расписание какого-то вида транспорта, но и физическое положение отдельного автобуса, троллейбуса или трамвая. Также современные сервисы позволяют интегрировать тарифные меню различных видов транспорта и облегчать систему оплаты проезда. В целом всё это повышает качество транспортного обслуживания в регионах.

Борьба с «гетто»

Крупные инфраструктурные проекты помогают избежать таких проблем, как превращение отдельных городских территорий в своеобразные «гетто», говорил ранее «Известиям» генеральный директор девелоперской компании Tekta Group Роман Сычев. По его словам, недвижимость в районах, где нет метро и автотрасс, оценивается на 20–30% ниже, чем в более благополучных локациях.

Благодаря развитию транспортных связей жители окраины меньше стремятся искать квартиры в центре, равно как различные организации более равномерно размещаются в столице, а не концентрируются в пределах ТТК, Садового или Бульварного кольца, сказал «Известиям» генеральный директор застройщика Level Group Кирилл Игнахин. Спальные районы, хорошо обеспеченные транспортной инфраструктурой, станут более привлекательными для развития проектов жилищного или социального строительства, что повысит качество жизни в таких локациях.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая подчеркнула, что десятилетиями транспортная система Москвы развивалась без привязки к жилой застройке, из-за чего жители многих районов вынуждены добираться до станций метро на наземном транспорте. Это, например, юг Печатников, Западное и Восточное Бирюлево, Восточное Дегунино, Дмитровский. Но сегодня метро и МЦК проектируют с учетом перспективной жилой застройки, а не наоборот, отметила она.

— Окружная дорога десятки лет использовалась для перевозки грузов с территорий промышленных зон, которые по большей части пришли в упадок и находятся в заброшенном состоянии. Теперь же промзоны активно застраиваются жильем. Кроме того, планируется, что на базе станций МЦК будет создано около 40 тыс. новых рабочих мест, то есть фактически благодаря этому кольцу изменится география приложения труда, что снизит уровень маятниковой миграции, — указала эксперт.

Согласно планам властей, потенциал застройки территорий, прилегающих к МЦК, составляет порядка 9,3 млн кв. м недвижимости, в том числе более 2,8 млн кв. м жилья, 6,1 млн кв. м офисов, развлекательных и торговых комплексов.

Что касается Московских центральных диаметров, на первом этапе продление линий в область будет способствовать переезду части горожан из Москвы в ближнее Подмосковье, где жилье немного дешевле. Соответственно, недвижимость в районе станций МЦД в области несколько подорожает.

По мнению Марии Литинецкой, наиболее перспективными направлениями для девелопмента могут стать локации по маршруту МЦД «Зеленоград–Раменское», в котором жители получают вместе с улучшением транспортной доступности и столичную регистрацию. Кроме того, покупателю недвижимости в области важно, чтобы путь до центра Москвы занимал как можно меньше времени. И лишние 20 минут в дороге могут стать поводом к тому, чтобы сделать выбор в пользу более выгодной локации. Соответственно, девелоперы будут выбирать максимально приближенные к Москве города, отметила Мария Литинецкая. К таким относятся Лобня, Одинцово, Королев, Нахабино и указанный выше Зеленоград.