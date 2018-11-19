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Власти Москвы хотят ввести пять линий МЦД

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Столичные власти рассматривают возможность ввода пяти Московских центральных диаметров (МЦД). Предполагается, что линиями нового «наземного метро» ежегодно будут пользоваться более 330 млн человек, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые диаметры — «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск» — запустят в конце 2019 — начале 2020 года.

После этого введут в эксплуатацию еще три линии. Предположительно, они пройдут от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного, от Пушкина до Домодедова, однако при проектировании маршруты могут измениться.

«Таким образом, жители крупных населенных пунктов Подмосковья смогут быстро и с комфортом добираться до столицы. А москвичи, в свою очередь, получат больше вариантов передвижения по городу», — цитирует Ликсутова ТАСС.

Московские центральные диаметры — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Подмосковье и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. Часть веток будет обслуживаться по стандартам МЦК с интервалами движения 5–6 минут. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка».

Первые поезда для МЦД начнут обкатывать в декабре. В тестовом режиме «Иволги» будут курсировать без пассажиров по выделенным ночным маршрутам.

«Иволги» оборудуют USB-розетками, велокреплениями, видеомониторами, багажными полками, крючками для верхней одежды, зонами теплого покрытия на поручнях, а также подвесными поручнями и пандусами для маломобильных пассажиров. Собирают «Иволги» на Тверском вагоностроительном заводе, пишет «Газета.ру».

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