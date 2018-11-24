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В московском метро рассказали, как сэкономить время в час пик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажиры московского метро смогут значительно сэкономить время в часы пик, занимая обе стороны эскалатора. Об этом говорится на странице столичной подземки в Instagram. 

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«Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени», — говорится в сообщении.

По словам работников метрополитена, благодаря этому люди, находящиеся перед эскалатором, будут чувствовать себя комфортнее. 

Также в сообщении говорится об исследовании, которое показало, что тактика занимать обе стороны эскалатора может увеличить пропускную способность машины почти на треть. 

23 ноября сайт мэра Москвы сообщил, что с 2013 года в столичном метро отремонтировали 350 лестниц на 135 станциях, а до конца 2018 года запланирован ремонт еще 100 лестниц. Также отмечалось, что с начала 2018 года в Москве отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях. Всего до конца года обновят 67 эскалаторов.

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