В московском метро рассказали, как сэкономить время в час пик

Пассажиры московского метро смогут значительно сэкономить время в часы пик, занимая обе стороны эскалатора. Об этом говорится на странице столичной подземки в Instagram.

«Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени», — говорится в сообщении.

По словам работников метрополитена, благодаря этому люди, находящиеся перед эскалатором, будут чувствовать себя комфортнее.

Также в сообщении говорится об исследовании, которое показало, что тактика занимать обе стороны эскалатора может увеличить пропускную способность машины почти на треть.

23 ноября сайт мэра Москвы сообщил, что с 2013 года в столичном метро отремонтировали 350 лестниц на 135 станциях, а до конца 2018 года запланирован ремонт еще 100 лестниц. Также отмечалось, что с начала 2018 года в Москве отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях. Всего до конца года обновят 67 эскалаторов.