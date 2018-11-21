Станцию метро «Ховрино» закроют на выходные в Москве

Станция метро «Ховрино» столичного метрополитена будет закрыта в ближайшие выходные, 24 и 25 ноября, в связи со строительными работами на Замоскворцкой линии, сообщила пресс-служба подземки.

Как уточняет «РИА Новости», на время закрытия между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино» будут курсировать специальные автобусы. В обычном режиме линия возобновит работу утром в понедельник, 26 ноября.

Закрытие «Ховрино» связано со строительством станции «Беломорская» на севере Замоскворецкой линии. Для пассажиров она откроется в декабре 2018 года. Согласно планам столичных властей, пассажиропоток новой станции достигнет 150 тысяч человек в сутки.