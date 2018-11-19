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Москвичей попросили сообщать полиции о животных без переносок в метро

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В Московском метро призвали пассажиров сообщать сотрудникам полиции, дежурным по станции и машинистам о перевозке животных без специальных переносок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Поводом послужило видео с пассажиркой с лисой на плечах.

«Мы понимаем, что лисы бывают очень милыми, но в приоритете должна быть безопасность людей. Поэтому если вы видите такого пушистого пассажира, не ограничивайтесь фото или видеосъемкой», — приводит телеканал «360» текст сообщения. Там также напомнили, что перевозить диких и домашних животных в метро можно только в специальных переносках, клетках и сумках.

16 ноября в соцсетях появилось видео с участием девушки с живой лисой на плече в столичной подземке.

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