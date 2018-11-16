Москвичка прокатилась в метро с воротником из живой лисы

Жительница Москвы прокатилась в столичном метро с живой лисой на плечах. Видео с участием необычных пассажиров появилось в Instagram.

«Есть на Руси такие женщины, которые любят носить натуральный мех, но против убийства животных», — написал пользователь @valerasupertrener, опубликовавший ролик.

По словам мужчины, животное вело себя спокойно, но он на всякий случай отошел подальше. Также поступили и многие другие пассажиры, которых поразило появление в общественном транспорте хищника без намордника.

Видео появилось в Сети три дня назад и уже набрало почти 4 тыс. просмотров.

Лисы являются частыми переносчиками бешенства. Одним из главных симптомов болезни является отсутствие у хищника страха перед людьми. Здоровые лисы, как правило, боятся людей и сторонятся их, а вот больной зверь может близко подойти и даже разрешить себя погладить.

27 июля жительница американского города Питтсгроув (штат Нью-Джерси) Тамми Дюбуа одной рукой задушила бешеную лису. По словам 52-летней женщины, животное напало на нее во дворе дома.