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Москвичка прокатилась в метро с воротником из живой лисы

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Жинкина Майя
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Жительница Москвы прокатилась в столичном метро с живой лисой на плечах. Видео с участием необычных пассажиров появилось в Instagram. 

«Есть на Руси такие женщины, которые любят носить натуральный мех, но против убийства животных», — написал пользователь @valerasupertrener, опубликовавший ролик.

По словам мужчины, животное вело себя спокойно, но он на всякий случай отошел подальше. Также поступили и многие другие пассажиры, которых поразило появление в общественном транспорте хищника без намордника.

Видео появилось в Сети три дня назад и уже набрало почти 4 тыс. просмотров.

Лисы являются частыми переносчиками бешенства. Одним из главных симптомов болезни является отсутствие у хищника страха перед людьми. Здоровые лисы, как правило, боятся людей и сторонятся их, а вот больной зверь может близко подойти и даже разрешить себя погладить.

27 июля жительница американского города Питтсгроув (штат Нью-Джерси) Тамми Дюбуа одной рукой задушила бешеную лису. По словам 52-летней женщины, животное напало на нее во дворе дома.

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