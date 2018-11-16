Девушке зажало ногу между поездом и платформой в московском метро

Москвичке зажало ногу между вагоном и платформой в столичном метро. Об этом рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

ЧП произошло утром 16 ноября на станции «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии столичной подземки. При выходе из вагона 21-летняя девушка из-за головокружения и потери ориентации оступилась, попав ногой между вагоном и платформой, сообщает телеканал «360».

Пассажиры помогли ей подняться, дежурившие на станции сотрудники УВД вызвали скорую и доставили пострадавшую в комнату полиции. Прибывшие медики поставили ей предварительный диагноз: перелом (вывих) шейки бедра, после чего ее направили в ГКБ Юдина. Следователям и очевидцам девушка сказала, что упала случайно, ее никто не толкал. Движение поездов на линии осуществляется в штатном режиме.

15 ноября сбой произошел на Сокольнической линии метро из-за инцидента с пассажиром.