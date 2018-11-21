Движение поездов на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Поезда на Кольцевой линии Московского метрополитена следуют с обычным интервалом после произошедшего ранее сбоя. Об этом столичная подземка сообщила на официальной странице в Twitter.

Около 20:00 поезда на Кольцевой линии следовали с увеличенными интервалами по техническим причинам, пишет ТАСС.

20 ноября в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что в ноябре и декабре 2018 года на ряде столичных улиц в районе станции метро «ЦСКА» перекроют движение транспорта в связи с проведением хоккейных матчей на арене Дворца спорта «Мегаспорт».