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Пять новых поездов появилось на линиях московского метро

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Фото: РИА Новости/Эмин Джафаров
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Пять поездов нового поколения «Москва» появилось на линиях столичного метрополитена. Три из них перевозят пассажиров Филевской линии, еще два — Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской, сообщает официальный портал Мэра Москвы 19 ноября.

Составы имеют сквозной проход, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. В новых поездах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Поездки пассажиров в обновленных вагонах стали комфортнее благодаря дополнительной шумоизоляции и улучшенной системе кондиционирования. В будущем планируется запустить в столичном метро еще 13 инновационных составов нового поколения «Москва». На сегодняшний день их уже 89. Как отмечает «Газета.ру», эти поезда позволяют перевозить на 15% больше людей.

19 ноября сообщалось, что большинство россиян считает самым опасным общественным транспортом маршрутки. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об опасности маршрутных такси заявили 47% респондентов.

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