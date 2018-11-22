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В метро Москвы отремонтировали 350 лестниц с 2013 года

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/Денис Гришкин
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С 2013 года в московском метро отремонтировали 350 лестниц на 135 станциях, а до конца 2018 года запланирован ремонт еще 100 лестниц. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы 22 ноября.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, многие ступени были повреждены из-за осадков и перепадов температур, а также нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком, пишет сетевое издание m24.ru. Помимо этого, часть лестниц столичной подземки находилась в аварийном состоянии.

За пять лет была полностью обновлена половина лестниц в переходах. Для ремонта применялся натуральный гранит, бетон и металлические каркасы. Кроме того, новые ступени оснастили системой подогрева в зимнее время во избежание скопления снега и наледи. Для удобства пассажиров лестницы на время ремонта не закрываются, а конструкции ремонтируют, чередуя вестибюли.

Отмечается, что в столичном метро регулярно проводят плановое и сезонное обновления инфраструктуры. С начала года отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях. Всего до конца года обновят 67 эскалаторов.

19 ноября сообщалось, что пять поездов нового поколения «Москва» начали курсировать на линиях столичного метрополитена.

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