В Москве открылась онлайн-запись на экскурсии по метро

В Москве запустили онлайн-запись на экскурсии по столичной подземке. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам чиновника, уже открыта запись на первые 10 туров. Также предусмотрены экскурсии для детей.

Как пишет НСН, проект «Экскурсии в метро» создали для координации работы гидов в подземке и выбора компетентных специалистов с самыми интересными маршрутами. Для получения аккредитации гиды сдают специальный экзамен, а также проходят переобучение.

В ближайшее время на сайте проекта появятся еще 20 новых экскурсий.

Ранее 23 ноября сообщалось, что Московский метрополитен впервые присоединится к акции распродаж «черная пятница» — с 23 по 30 ноября сувенирную продукцию столичной подземки можно будет приобрести со скидкой до 70%.