Пробок нет: столица построит новый транспортный каркас к 2023 году

В 2023 году в Москве завершится строительство новой современной транспортной системы. Она объединит в единую сеть метрополитен, дороги и железнодорожные линии. В частности, заработает Большая кольцевая линия (БКЛ) метро — самая протяженная в мире, ее длина составит 70 км. Пассажиров в вагонах в часы пик станет меньше, а на каждой поездке получится сэкономить до получаса. Об этом рассказали «Известиям» в столичном департаменте строительства. По словам экспертов, развитие транспортной инфраструктуры поможет привести к единому показателю уровень жизни горожан в разных районах.

Сегодня в московской агломерации живут более 15 млн человек. Автомобилей в сравнении с 1990 годом стало в шесть раз больше. Но, несмотря на это, сегодня горожане тратят на дорогу на 20 минут меньше, чем в 2010 году. Это происходит благодаря формированию нового транспортного каркаса, в состав которого входят метро, железная дорога и хорды. Такую оценку дали в департаменте строительства Москвы. Создание современной транспортной системы началось в столице в 2011 году. Основные работы Москва намерена завершить к 2023 году.

Подземные скорости

Московский метрополитен можно считать одним из самых «живых» объектов города, который не переставал развиваться с момента запуска в 1935 году. Строятся все новые и новые участки, станции превращаются в полноценные транспортно-пересадочные узлы, позволяющие пересесть на метро, автобус или маршрутку. Согласно планам, до 2025 года появятся 153 ТПУ, сейчас возводятся уже 14 из них.

Столичные власти рассчитывают, что через пять лет подземка окажется в шаговой доступности для 90% москвичей. Всего с 2019 по 2023 год планируется построить около 100 км метро, 41 новую станцию и пять электродепо. В результате протяженность метрополитена достигнет 555 км, а количество станций возрастет до 304.

— Для удобства москвичей мэр поставил перед нами задачу работать в ускоренном темпе. В ближайшие полгода сдадим в эксплуатацию еще 10 станций, — отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Сегодня главный подземный мегапроект столицы — Большая кольцевая линия протяженностью 70 км, самая длинная в мире. Это основа новой транспортной схемы столичной подземки, ответ быстрорастущему автопарку Москвы. Полностью замкнуть кольцо из 31 станции планируется в 2023 году. По БКЛ можно будет добираться до соседних районов, минуя центр и экономя таким образом в пути до 30 минут. Новая линия отступит от действующей кольцевой на расстояние от 1,5 км до 8 км.

Первым участком БКЛ «Деловой центр» — «Петровский парк» за восемь месяцев воспользовались 11 млн пассажиров. Сейчас ведется стройка на всех остальных участках. В частности, завершается строительство станции «Савеловская»: ее расположили под площадью одноименного вокзала на глубине 65 м.

Всего с начала года в Москве введено в эксплуатацию 32 км линий и 15 новых станций метрополитена. Это самый высокий показатель за всю историю существования столичного метрополитена, подчеркнул Андрей Бочкарев.

Дорожный прорыв

Решая проблему пробок, правительство Москвы каждый год отчитывается о перевыполнении плана в сфере дорожного строительства.

— По плану в 2018 году мы должны были построить и ввести в эксплуатацию 94,5 км дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Уже в сентябре мы перевыполнили план, завершив строительство 98,5 км дорог, 53 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов. Но темпы и объемы строительства дорожных объектов остаются по-прежнему на высоком уровне, — сказал Андрей Бочкарев.

Кардинально с заторами помогут справиться скоростные хорды. Через несколько лет в столице «полетят»магистрали, которые свяжут разрозненные районы города. Речь идет о Северо-Западной и Северо-Восточной хордах. По словам главы департамента, на СЗХ сейчас строится балочный мост через Карамышевское спрямление Москвы реки, его планируется завершить в следующем году. Остальные участки хорды уже построены.

На СВХ продолжается строительство участка от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по участку от Открытого шоссе до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе. К строительству приступят уже в начале следующего года.

До конца года планируется открыть движение на разворотной эстакаде в районе Большой Академической улицы, что позволит автомобилистам проехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную в направлении Шереметьево на участок платной автодороги Москва–Санкт-Петербург.

За границы МКАД

Около 8 млн жителей Московской агломерации сегодня живут за МКАД, из них 2,5 млн ежедневно ездят в Москву и обратно. Поэтому новый транспортный каркас старыми границами города не обрубается. За пределы автомобильного кольца активно прорастает метро, которое дойдет до аэропорта Внуково. На юго-западе появятся еще 12 км метрополитена: Сокольническая линия продлится от действующей станции «Саларьево» до «Столбово». Это 4 станции — крытые наземные «Филатов луг» и «Прокшино» и подземные «Ольховая» и «Столбово». Таким образом, метро дойдет фактически до Коммунарки. В будущем подземка протянется еще и до Троицка от станции «Улица Новаторов», расположенной на БКЛ.

При строительстве БКЛ строители создают задел для присоединения дополнительных радиусов метро. Например, Рублево-Архангельской линии — на станции «Улица Народного Ополчения», линии до Коммунарки — на станции «Улица Новаторов», будущей линии в Бирюлево и Щербинку — на «Кленовом бульваре».

Очевидно, что для такой агломерации одного метро недостаточно. Необходимо сделать наземные артерии, связки между ближайшими пригородами. В число транспортных артерий города войдет новая сеть — Московские центральные диаметры (МЦД). Их проложат через центр столицы из Подмосковья. Протяженность первого участка — от города Одинцово до Лобни — составит 52 км, второго — от Нахабино до Подольска — 80 км. Уже в конце 2019 — начале 2020 года по новым линям поедут современные российские поезда «Иволга». За счет этого получится разгрузить вокзалы и метрополитен, а также сократить время поездок для жителей столицы.

Город-сад

Крупные инфраструктурные проекты помогают избежать таких проблем, как превращение отдельных городских территорий в своеобразные «гетто». Обычно недвижимость в районах, где нет метро и автотрасс, ценится на 20–30% ниже, чем в более благополучных локациях, подчеркнул генеральный директор Tekta Group Роман Сычёв.

Развитие транспортной инфраструктуры способствуют выравниванию уровня и качества жизни города в целом.

— МЦК и БКЛ играют главную роль в этом процессе, так как именно станции скоростного транспорта повышают привлекательность жилья в локации. В ценовом отношении квартиры могут подорожать на 5–10%, а арендные ставки вырастают на 10–20%, — пояснил эксперт.

Застройщикам становится интересно заниматься здесь комплексным освоением территорий. В результате качество жизни москвичей улучшается, поскольку, помимо жилой недвижимости, здесь появляются детские сады, школы, поликлиники, ухоженные набережные, бульвары и скверы. Кроме того, строятся различные коммерческие объекты: кафе, магазины, салоны красоты, химчистки и др.

Позитивно на развития города скажется и строительство Московских центральных диаметров, считает управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая. Например, в районе Западное Дегунино, через который проходят станции пригородного сообщения Ховрино, Моссельмаш, но в котором нет ни метро, ни станции МЦК. Похожая ситуация складывается в Можайском районе. В обеих локациях остались неосвоенные территории бывших промзон. Эксперт полагает, что строительство МЦД ускорит их редевелопмент.

Кроме того, развитие территорий начнется в районах новых станций БКЛ. Это «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Севастопольский проспект». Аналогичная ситуация и на севере Большой кольцевой линии, где будут построены «Аминьевское шоссе», «Давыдково», «Терехово», «Мневники» и «Улица Народного Ополчения», которые не являются пересадочными.