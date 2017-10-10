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Благоустройство перетасовало магазины в центре столицы

После реконструкции на московских улицах выросли ставки аренды и изменился состав арендаторов
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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После окончания реконструкции на московских улицах снова оживилась торговля, однако состав арендаторов существенно изменился. Вместо модных бутиков с дорогой одеждой и обувью появляются общепит и продуктовые магазины. На них сейчас приходится более половины запросов на аренду. При этом на отдельных направлениях отмечается рост арендных ставок, который достигает 50%. Таким образом собственники стремятся компенсировать потери, которые понесли за время ремонта улиц, а горожане привыкают к новым форматам шопинга в историческом центре.

После окончания реконструкции на московских улицах снова вырос трафик, и собственники подняли арендные ставки, чтобы компенсировать выпавшие ранее доходы. Так, по оценке компании «Магазин Магазинов», в среднем рост ставок к концу III квартала 2017 года составил 10–20%, но на некоторых улицах он оказался более значительным. Например, на участке проспекта Мира от центра до ТТК зафиксирован рост ставок на 50%(с 400 тыс. до 600 тыс. рублей в месяц за помещения в 150–200 кв. м), на Новом Арбате ставки поднялись на 33% (с 900 тыс. до 1,2 млн рублей в месяц). С подобной оценкой согласны и другие участники рынка.

При этом существенно изменились и профили арендаторов. Более 50% в структуре запросов на аренду помещений в Москве занимают общепит и продукты питания.

В пресс-службе Минпромторга посоветовали обратиться за корректной информацией в правительство Москвы или консалтинговые компании. Профильный московский департамент торговли не смог пояснить, как программа реконструкции повлияла на формат торговли на московских улицах. Крупнейшие консалтинговые компании, работающие в сфере торговой недвижимости, отметили довольно значительные изменения.

— Программа реконструкции улиц с фокусом на расширение пешеходных зон вкупе с ограничением парковки в центре города привели к глубинной перестройке всего сектора в целом и профайлов отдельных улиц в частности. Магазины продуктов и рестораны, ориентированные в большей степени на пешеходный трафик, продолжают замещать магазины одежды, обуви и аксессуаров, — сообщила ведущий консультант отдела торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева.

По итогам III квартала 2017 года количество свободных площадей сократилось и составило в среднем 5%.

— Спрос на помещения street retail растет, в III квартале я оцениваю его как высокий. Связано это с некоторым оживлением рынка, многие компании начали активное развитие, — объяснила руководитель профильного направления «Магазин Магазинов» Марина Маркова.

Бутикам торговые коридоры, куда все труднее выбраться на автомобиле из-за проблем с парковкой, становятся всё менее интересны. Так, по оценке «Магазина Магазинов» за первую половину 2017 года на Садовом кольце закрылось порядка 20% магазинов. В то же время освободившиеся площади активно занимают продуктовые сети и общепит.

— В столице становится все больше зон для приятных прогулок, что способствует росту спроса на помещения для ресторанов/кафе и других схожих направлений, — сказала Мария Маркова.

Наиболее  заметно в центре представлена сеть «Азбука вкуса», которая как раз в своих планах развития рассчитывает на рост пешеходного трафика на реконструированных улицах.

— Реконструкция улиц действительно может иметь положительное влияние на развитие таких розничных форматов как convenience store (небольшие форматы с определенным ассортиментом продуктов и мини-кафе), которые рассчитаны в большей степени на пешеходный и туристический трафик. Поэтому в текущий момент мы сделали акцент на открытие подобного формата под брендом АВ Daily, — сообщили в пресс-службе «Азбуки вкуса».

В «Мосхозторге» и «Ашане», которые тоже открыли свои магазины на Тверской, не смогли оперативно предоставить комментарий. В компании X5 Retail Group сказали, что довольны темпами развития и планируют их сохранить.

Заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Михаил Титов признал, что у арендодателей есть веский повод просить больше денег за помещения на отремонтированных улицах. 

— В связи с улучшением имиджа и увеличением пешеходного трафика обновленных улиц ставки аренды могут вырасти, что, в свою очередь, может повлиять на изменение профилей арендаторов, — сообщил Михаил Титов.

Реконструкция центра идет в рамках программы «Моя улица». Московские власти назвали ее крупнейшим проектом по благоустройству в современной истории города. За 2017 год ремонт прошел на 53 улицах.

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