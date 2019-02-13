Путин призвал благоустроить спальные районы

Президент России Владимир Путин призвал привлекать к облагораживанию общественных пространств в городах молодых архитекторов. Выступая в среду, 13 февраля, на заседании президиума Генерального совета, он предложил уделить особое внимание так называемым спальным районам.

Путин отметил, что в этом вопросе можно опираться на опыт Москвы, Казани и других российских городов, которые «принимали матчи чемпионата мира по футболу», а также на лучшие мировые практики. По словам главы государства, «делать достойным образом» так называемое общественное пространство недорого, сообщает НСН.

«Так называемые спальные районы должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, поликлиниками и т.д.», — цитирует Путина «Ридус». Он добавил, что общественные пространства должны быть современными и отвечать требованиям сегодняшнего дня.

В течение ближайших шести лет планируется обновить более 30 тыс. набережных, прогулочных зон, парков и скверов, отметил глава государства.

Путин также высказался об аварийном жилье. Он подчеркнул, что нужно «не просто латать, а реально обновлять жилой фонд».

6 февраля министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма сообщил, что в 2019 году в Московской области планируют создать и реконструировать не менее десяти парков.