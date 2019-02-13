Еще 10 стартовых площадок реновации подобрали в Москве

В Москве для программы реновации подобрали еще 10 стартовых площадок. Об этом 13 февраля сообщил заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что они позволят переселить около 5 тыс. человек из 22 домов, а потенциал строительства составляет 138 тыс. кв. м. Площадки находятся в четырех округах столицы.

«В результате у нас сейчас в городе 318 площадок для строительства стартовых домов», — цитирует Хуснуллина агентство «РИА Новости».

8 февраля сообщалось, что по программе реновации уже строят 96 домов, еще 100 зданий начнут возводить до конца 2019 года.

Всего в программе на данный момент участвуют более 5 тыс. домов.