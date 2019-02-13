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Вице-мэр спрогнозировала рост продолжительности жизни москвичей

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает, что столица в ближайшие 20 лет может войти в число городов — лидеров по продолжительности жизни людей в мире. Об этом она заявила 13 февраля на форуме «Здоровое общество».

Заммэра подчеркнула, что люди старшего поколения, которым сейчас 65 лет, по прогнозам проживут еще около 21 года. 

«Москва действительно регион, в котором уже сейчас ожидаемая продолжительность жизни составляет 78 лет. И, что нам очень приятно, по прогнозам, больше. Мужчины входят в тройку лучших стран, женщины входят в десятку», — цитирует ее «РИА Новости».

Ракова также отметила, что среди жителей Москвы около 2,7 млн пенсионеров. При этом ожидается, что в ближайшие пять лет численность этой категории увеличится еще на 500 тыс. 

13 февраля главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России Лейла Адамян заявила на форуме «Здоровое общество», что любимая работа, позитивный взгляд на мир и мотивация помогут дожить до 100 лет.

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