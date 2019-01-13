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Ученые назвали продлевающий жизнь продукт

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии и университета Данди (Шотландия) выявили связь клетчатки с продолжительностью жизни человека. Об этом свидетельствуют результаты их исследований, опубликованные британским медицинским журналом Lancet.

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Для исключения развития сердечно-сосудистых недугов, диабета и других смертельно опасных заболеваний необходимо ежедневно употреблять не менее 25–30 г пищевых волокон.

При этом, по подсчетам специалистов, женщины едят в сутки около 17 г полезной пищи, а мужчины — не больше 21 г. Нехватку клетчатки в рационе людей ученые объясняют их привычкой к ее низкому потреблению и увлечением низкоуглеводными диетами.

Несмотря на то что клетчатка содержится в простой и доступной пище, увеличить ее количество в рационе непросто. Для поступления в организм не менее 25 г клетчатки в сутки потребуется съесть половину чашки овсяных хлопьев (9 г), большой кусок черного хлеба (2 г), чашку вареной чечевицы (4 г), два яблока с кожурой (8 г), одну картофелину в кожуре (2 г) и одну среднюю морковь (3 г).

По оценкам ученых, переход 1 тыс. человек с диеты с низким содержанием пищевых волокон (не более 15 г в день) на диету с высоким содержанием клетчатки (свыше 25 г) позволил бы избежать гибели 13 человек и развития сердечных заболеваний у шести пациентов. К таким выводам пришли специалисты после анализа результатов 185 исследований и 58 клинических испытаний.

Несколько дней назад о пользе клетчатки написал Daily Mail. Согласно исследованию, проведенному по заказу Всемирной организации здравоохранения, наличие в ежедневном рационе человека более 35 г клетчатки в виде цельнозернового хлеба снижает риск ранней смертности на треть.

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