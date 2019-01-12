Названы страны с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания

Специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием, пишет Daily Mail.

По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления, вызванных чрезмерным употреблением соли и недостаточным потреблением овощей, в Европе умерло 2,1 млн человек.

Страной с самым высоким показателем смертности от неправильного питания стал Узбекистан. Там на 100 тыс. населения жертвами вредных пищевых привычек стали 394 человека.

На втором и третьем местах антирейтинга Туркменистан и Киргизия.

В десятку вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.

В Западной Европе худший показатель у Германии.

Ученые также отметили, что, например, в Швеции и Норвегии главной проблемой развития сердечно-сосудистых заболеваний является недостаточное употребление орехов и злаковых.

«Увеличение потребления продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки привело к росту болезней сердца в последние годы», –– заявил профессор университета имени Шиллера в Германии Стефан Лорковски.

Согласно исследованию, правильнее всего питаются в Испании и Израиле.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России от ожирения страдают порядка 26% женщин и 14% мужчин. Кроме того, она назвала регионы, где ожирение распространено более всего.