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Голикова привела данные об ожирении у россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько людей в России страдают ожирением. Как рассказала зампредседателя правительства, недуг наблюдается у 14% мужчин и 26% женщин.

«Знаете, у нас как у страны не самые плохие показатели в этом смысле, но всё-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит. <…> Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному», — сказала вице-премьер в интервью «Российской газете», опубликованном 15 ноября.

По словам Голиковой, намечены проверка качества продуктов питания и пересмотр рационов питания в школах и больницах.

«Одновременно мы планируем серьезно заняться <…> присутствием на рынке биологически активных добавок. У нас здесь наполеоновские планы», — добавила вице-премьер.

В конце октября Голикова рассказала о создании в стране ресурса, который будет содержать объективную информацию о качестве продуктов питания, а также позволит выявлять фальсифицированную и недоброкачественную продукцию.

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