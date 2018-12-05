Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областях

Ожирение больше всего распространено в Кировской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Тюменской областях России, заявила в среду, 5 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Вице-премьер пояснила, что в связи с этим в указанных регионах самая высокая заболеваемость диабетом, передает НСН. Власти намерены внедрить программу мониторинга за состоянием питания различных групп населения в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее Голикова сообщала, что в России от ожирения страдает порядка 26% женщин и 14% мужчин.