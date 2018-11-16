Диетолог рассказала о тенденции россиян к массовому ожирению

В России, как и в других странах, есть тенденция к массовому ожирению, при этом заболевание нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса. Об этом НСН заявила врач-диетолог, основатель одной из клиник Москвы Лидия Ионова.

Она отметила, что ожирение приводит к огромному количеству заболеваний и увеличению смертности.

«В большинстве стран есть государственные программы по снижению рисков ожирения для населения. Они носят совершенно разный характер: разъяснительные меры, образовательные проекты для детей, работа с производителями продуктов, запрет рекламы ряда продуктов, некоторых сладостей для детей», — заявила врач. Она добавила, что эта программа должна строиться, исходя от личности человека и заканчивая государственным уровнем.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с ожирением в России ухудшается. По ее словам, 26% женщин России страдают от ожирения, с такой же проблемой столкнулись 14% мужчин, причем в разной категории возрастов эти цифры разнятся. Для борьбы с ожирением в будущем власти планируют проводить с гражданами разъяснительную работу.

Экспертный совет при правительстве РФ выступил за введение акцизов на газированные напитки. По мнению специалистов, налог заставит население перейти на правильное питание.