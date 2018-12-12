Ученые признали ожирение главной причиной развития рака

Ученые из Американского общества по изучению рака в Атланте (США) пришли к выводу, что лишний вес и связанные с ним нарушения в метаболизме оказались связаны с развитием примерно 4% случаев рака. Результаты их исследования представлены в журнале CA 12 декабря.

Специалисты проанализировали все публикации, посвященные распространенности ожирения и рака в разных странах, опубликованные в промежутке между 1975 и 2016 годами. Их интересовало, как часто лишний вес приводил к риску возникновения онкологии и какие типы опухолей были подвержены этому.

Оказалось, что ожирение способствовало развитию 13 типов рака. Примечательно, что около 3,9% опухолей были напрямую связаны с лишним весом, причем в развитых странах их доля была еще выше, достигая 7-8%.

Кроме того, ожирение повышало шансы на смерть пациента после успешного удаления опухоли на 11-17% на каждые пять пунктов индекса массы тела свыше нормы. Особенно это касалось некоторых подвидов рака груди, простаты, почек и поджелудочной железы, отмечает «РИА Новости».

В связи с этим исследователи обращают внимание, что борьба с ожирением должна стать первоочередной задачей для ООН, ВОЗ и других подобных организаций.

Ранее онкологи назвали вызывающие рак продукты. В первую очередь это сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.