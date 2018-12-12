Назван плюс от умеренного употребления алкоголя

Ученые из Гарвардского университета (США) пришли к выводу, что употребление небольших порций спиртного поможет избежать некоторых проблем с сердцем. Результаты их исследования опубликованы в журнале Addiction.

Специалисты наблюдали за здоровьем около 21 тыс. итальянцев на протяжении семи лет. Ученых интересовало, как различные особенности их жизни, в том числе вредные привычки и питание влияют на вероятность развития проблем с сердцем и сосудами.

За время наблюдений участники исследования попадали в медучреждения с подобными болезнями почти 13 тыс. раз. Оказалось, что употребление спиртного не всегда способствовало развитию проблем с системой кровообращения и различных форм онкологии. Это было характерно только для тех итальянцев, кто выпивал более 48 г спирта ежедневно — они попадали в реанимацию с сердечными приступами на 74% чаще и на 36% чаще получали рак.

С другой стороны, трезвенники и те, кто бросил пить, приблизительно на 11% и 19% чаще попадали в больницы по всем возможным причинам. К тому же, эта категория итальянцев на 14% и 48% чаще страдала от болезней сердца и сосудов, чем умеренно пьющие, отмечает «РИА Новости».

Примечательно, что подобная закономерность отсутствовала в частоте развития инсультов и других форм внутренних кровоизлияний. По мнению ученых, это можно объяснить тем, что этиловый спирт препятствует формированию тромбов, снижая шансы на развитие ишемии, но при этом повышает давление в сосудах, что увеличивает риск заполучить инсульт.

Ранее в октябре ученые предупредили, что даже незначительные порции алкоголя представляют опасность для здоровья человека и повышают риск преждевременной смерти примерно на 20%.