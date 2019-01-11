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Назван предотвращающий развитие рака продукт

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Фото: Depositphotos
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Группа биологов из Индии и США выяснила, что употребление в пищу мякоти и косточек гранатов понижает вероятность развития рака, а также подавляет воспаления в кишечнике. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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«Наши коллеги раньше считали, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, просто подавляют воспаления. Мы выяснили, что на этом их польза не ограничивается», — сказал ученый Раджбир Сингх из университета Луисвилля (США).

Он отметил, что уже давно известно, что бактерии поглощают часть флавонолов, растительных сигнальных молекул и антиоксидантов, и превращают их в ряд других веществ. Опыты показали, что экстракт граната, «переваренный» бактериями, влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника. Появляющееся в результате такого взаимодействия вещество защищало организм от проникновения токсинов и прочих чужеродных молекул из пищи, а также значительно снижало вероятность развития рака, добавляется в материале.

Ранее 11 января сообщалось, что наличие в ежедневном рационе человека более 35 г клетчатки в виде цельнозернового хлеба снижает риск ранней смертности на треть.

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