Ученые назвали дневную сонливость предвестником слабоумия

Американские ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что стремление спать днем может быть прямо или косвенно связано с риском развития слабоумия и других нейродегеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Специалисты следили с помощью приборов для фиксации мозговых волн за 119 добровольцами старше 60 лет. Все испытуемые испытывали дефицит сна в глубокой фазе.

Выяснилось, что в головном мозге участников исследования наблюдалось повышенное содержание тау-белка. Его избыток связан с повышенным риском появления болезни Альцгеймера.

По мнению ученых, причиной повышенного содержания тау-белка стал дефицит сна в глубокой фазе, что, в частности, выражалось в дневной сонливости.

Ранее в декабре ученые зафиксировали двукратный рост больных старческим слабоумием за последние 25 лет. Так, число носителей болезни Альцгеймера и других форм нейродегеративных заболеваний по всем миру составляет около 44 млн человек.