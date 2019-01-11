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Ученые назвали дневную сонливость предвестником слабоумия

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Американские ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что стремление спать днем может быть прямо или косвенно связано с риском развития слабоумия и других нейродегеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.  

Специалисты следили с помощью приборов для фиксации мозговых волн за 119 добровольцами старше 60 лет. Все испытуемые испытывали дефицит сна в глубокой фазе.

Выяснилось, что в головном мозге участников исследования наблюдалось повышенное содержание тау-белка. Его избыток связан с повышенным риском появления болезни Альцгеймера. 

По мнению ученых, причиной повышенного содержания тау-белка стал дефицит сна в глубокой фазе, что, в частности, выражалось в дневной сонливости. 

Ранее в декабре ученые зафиксировали двукратный рост больных старческим слабоумием за последние 25 лет. Так, число носителей болезни Альцгеймера и других форм нейродегеративных заболеваний по всем миру составляет около 44 млн человек. 

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