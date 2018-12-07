Ученые зафиксировали двукратный рост больных старческим слабоумием

Международная группа ученых выяснила, что по всем миру около 44 млн человек являются носителями болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия, этот показатель вырос более чем в два раза за последние 25 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Neurology.

Такие данные были получены после анализа данных, собранных профильными министерствами 190 стран мира и нескольких сотен научных исследований. Так, в 1990 году число носителей этих проблем составляло около 20 млн человек.

Как уточнил профессор НИУ ВШЭ и один из авторов публикации Василий Власов, по данным на 2016 год, в России от старческой деменции страдает более 1 млн человек.

В результате слабоумие поднялось на пятую строчку в общем перечне главных причин смертей, уступая лишь инсультам, ишемии, обструкционной болезни легких и инфарктам, отмечает «РИА Новости».

Ученые констатируют, что в первую очередь эти изменения коснулись пожилых людей, поскольку вероятность развития болезни Альцгеймера и ей подобных среди них выросла в несколько раз. Примечательно, что деменция оказалась в большей степени «женской» болезнью — от нее страдает 27 млн женщин и около 17 млн мужчин.

По мнению Власова и его коллег, это связано не только с тем, что женщины живут дольше, но и с различиями в работе внутренних органов, в частности мозга и кровеносной системы.

Медики предупреждают, что необходимо как можно скорее приступить к разработке лекарств от деменции, поскольку без них «эпидемию слабоумия» будет невозможно остановить.

Ранее, в ноябре, ученые рассказали, что кофе полезно для предотвращения деменции. Оказалось, что во время обжарки в кофе вырабатываются особые вещества, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.