Назван способ ускорить обмен веществ

Ученые из медцентра Техасского университета (США) выяснили, что даже разовая тренировка слабой интенсивности ускоряет обмен веществ. Результаты исследования представлены на портале Medical Express.

Специалисты наблюдали за мышами, которые три раза «бегали» в колесе по 20 минут. Оказалось, что физнагрузки вызывали снижение аппетита, которое длилось до шести часов.

Как поясняют ученые, тренировки замедляли нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм, и ускоряли нейроны POMC, ответственные за снижение аппетита и сжигание энергии.

Исследователи зафиксировали, что эффект от одной тренировки сохранялся на протяжении двух дней. При этом его можно продлить, занимаясь спортом чаще.

Ранее ученые выявили смертельную опасность физических нагрузок для мужчин. Выяснилось, что работа, требующая регулярной активности, повышает риск преждевременной смерти у сильного пола на 18%.