Умер Юрий Лужков

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков на 84 году жизни во вторник, 10 декабря.

По данным РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год.

В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 2017 году бывший мэр выпустил книгу «Москва и жизнь», отрывок из нее публиковал «Московский комсомолец». В частности, в произведении Лужков рассказал, как весной 2010 года к нему приехал бизнесмен Борис Хаит, заявивший, что от градоначальника «ждут поддержки Медведева на следующих президентских выборах», но Лужков от предложения «решительно отказался».

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