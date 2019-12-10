Воробьев выразил соболезнования семье Лужкова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова в Instagram.

«Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня», — написал Воробьев. Он также назвал Лужкова талантливым политиком и замечательным человеком, сообщает телеканал «360».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что искренне сожалеет в связи с уходом «этого энергичного жизнерадостного человека», передает НСН.

Ранее 10 декабря стало известно, что бывший мэр Москвы скончался в возрасте 83 лет в Мюнхене во время операции на сердце.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) им. И.М. Губкина по специальности «Инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства столицы.

6 июня 1992 года был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы, после чего избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Лужков являлся почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов. Был автором более 200 работ, а также нескольких книг, в том числе «Москва и жизнь», выпущенной в 2017 году.

Бывший мэр имел ряд наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, «За военные заслуги» и орден Почета, а также был удостоен почетных званий «Заслуженный химик РФ» и «Заслуженный строитель РФ».